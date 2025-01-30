Момент столкновения самолета с вертолетом в США попал на видео

Момент столкновения вертолета и самолета Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines в Вашингтоне попал на видеокамеру. Запись опубликована на YouTube-канале Fox 11 Los Angeles.
На кадрах видно, как летящий самолет врезается в вертолет, после чего следует взрыв. Затем лайнер падает в реку Потомак.
По некоторым данным, самолет столкнулся с военным вертолетом Black Hawk. Как сообщает Reuters, на его борту были трое военнослужащих.
ЧП произошло около аэропорта имени Рейгана. На борту упавшего в реку судна могло находиться 64 человека. В СМИ сообщалось, что после столкновения выжили как минимум четыре человека.