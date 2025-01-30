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06:52, 30 января 2025Мир

Момент столкновения самолета с вертолетом в США попал на видео

Опубликовано видео столкновения самолета и вертолета в небе над Вашингтоном
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: YouTube-канал Fox 11 Los Angeles

Момент столкновения вертолета и самолета Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines в Вашингтоне попал на видеокамеру. Запись опубликована на YouTube-канале Fox 11 Los Angeles.

На кадрах видно, как летящий самолет врезается в вертолет, после чего следует взрыв. Затем лайнер падает в реку Потомак.

По некоторым данным, самолет столкнулся с военным вертолетом Black Hawk. Как сообщает Reuters, на его борту были трое военнослужащих.

ЧП произошло около аэропорта имени Рейгана. На борту упавшего в реку судна могло находиться 64 человека. В СМИ сообщалось, что после столкновения выжили как минимум четыре человека.

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