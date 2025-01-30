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07:25, 30 января 2025Мир

Из реки у аэропорта в Вашингтоне достали четырех человек после авиакатастрофы

NBC: Четыре человека выжили после авиакатастрофы над Вашингтоном
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Barria

Как минимум четырех человек достали из воды на месте авиакатастрофы в Вашингтоне, где при заходе на посадку пассажирский самолет компании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Black Hawk. Об этом сообщает телеканал NBC.

Спасенным оказывается помощь, их госпитализировали. Как уточнил Даг Каммер из Storm Team4, температура воды в реке Потомак составляет около 37 градусов по Фаренгейту (около 2,7 градусов по Цельсию). По его словам, при такой температуре у человека есть 15-20 минут, прежде чем он начнет страдать от переохлаждения.

Полицейские, пожарные и сотрудники других служб в настоящее время координируют проведение поисковой и спасательной операции на реке Потомак.

ЧП произошло около аэропорта имени Рональда Рейгана около 21:00 по местному времени. Момент столкновения самолета и вертолета попал на камерту. Уточнялось, что на борту пассажирского лайнера было 64 человека, в том числе четыре члена экипажа. На борту вертолета находилось трое военнослужащих.

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