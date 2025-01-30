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07:08, 30 января 2025Мир

Стало известно о трех военных на борту потерпевшего катастрофу вертолета

На борту столкнувшегося с самолетом в Вашингтоне вертолета было 3 военнослужащих
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Barria / Reuters

На борту военного вертолета Black Hawk, столкнувшегося с пассажирским самолетом вблизи аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне, находились трое военнослужащих. Об этом сообщает телеканал CNN.

По его данным, высокопоставленных чиновников среди них не было.

На борту пассажирского самолета находились 64 человека, среди которых четыре члена экипажа. Сообщалось, что по меньшей мере четыре человека выжили после крушения.

Также появилась информация о погибших. В сети были опубликованы кадры столкновения, на которых видно, как летящий самолет врезается в вертолет, после чего следует взрыв. Затем лайнер падает в реку Потомак.

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