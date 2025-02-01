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05:28, 1 февраля 2025Мир

Названа причина взрыва при крушении самолета в США

Fox назвал кислородные баллоны причиной взрыва при крушении самолета в США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Радиоведущий из Филадельфии Рич Зеоли предположил, почему произошел взрыв при крушении самолета в Филадельфии (штат Пенсильвания). Об этом он высказался в эфире телеканала Fox News.

Зеоли назвал причину взрыва при крушении самолета в Филадельфии и допустил, что это произошло из-за кислородных баллонов.

«Мои источники в филадельфийском отделении полиции сообщают, что, поскольку это был медицинский борт, кислород мог смешаться с топливом. Это и могло привести к большому огненному шару [на месте крушения], который мы видели», — сказал Зеоли.

Ранее телеканал CBS сообщил, что легкомоторный самолет упал на парковку магазина Roosevelt Mall, протаранил несколько автомобилей и врезался в жилые дома. После этого начался сильный пожар.

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