Названа причина взрыва при крушении самолета в США

Fox назвал кислородные баллоны причиной взрыва при крушении самолета в США

Радиоведущий из Филадельфии Рич Зеоли предположил, почему произошел взрыв при крушении самолета в Филадельфии (штат Пенсильвания). Об этом он высказался в эфире телеканала Fox News.

Зеоли назвал причину взрыва при крушении самолета в Филадельфии и допустил, что это произошло из-за кислородных баллонов.

«Мои источники в филадельфийском отделении полиции сообщают, что, поскольку это был медицинский борт, кислород мог смешаться с топливом. Это и могло привести к большому огненному шару [на месте крушения], который мы видели», — сказал Зеоли.

Ранее телеканал CBS сообщил, что легкомоторный самолет упал на парковку магазина Roosevelt Mall, протаранил несколько автомобилей и врезался в жилые дома. После этого начался сильный пожар.

