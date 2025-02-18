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01:05, 18 февраля 2025Путешествия

Аэропорт в Торонто приостановил работу после крушения самолета

Аэропорт Пирсон в Торонто приостановил работу после крушения самолета
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Аэропорт Пирсон в Торонто, где потерпел крушение самолет авиакомпании Delta Airlines, в настоящее время приостановил все вылеты и прием лайнеров. Об этом сообщает телеканал CTV.

На сайте воздушной гавани и на информационных табло внутри аэропорта, сообщается, что все вылеты и прилеты задерживаются.

По данным телеканала, в результате крушения самолета, следовавшего из американского Миннеаполиса, пострадали 15 человек.

Пассажирский самолет авиакомпании Delta Airlines перевернулся 17 февраля во время посадки в аэропорту канадского Торонто. Причины происшествия не уточняются.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет упал на парковку магазина Roosevelt Mal в Филадельфии, протаранил несколько автомобилей и врезался в жилые дома.

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