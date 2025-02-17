Самолет с пассажирами на борту потерпел крушение в Канаде

Самолет Delta Airlines с пассажирами на борту потерпел крушение в Канаде

Пассажирский самолет авиакомпании Delta Airlines перевернулся во время посадки в аэропорту канадского Торонто. Об этом сообщает USA Today.

Лайнер прибыл из Миннеаполиса. По данным Telegram-канала Mash, на борту CRJ-900LR находилось около 100 человек, включая экипаж. Пострадали как минимум восемь пассажиров. Причины происшествия не уточняются.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет упал на парковку магазина Roosevelt Mal в Филадельфии, протаранил несколько автомобилей и врезался в жилые дома. После этого начался сильный пожар. Радиоведущий из Филадельфии Рич Зеоли допустил, что крушение произошло из-за кислородных баллонов.

