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23:22, 17 февраля 2025Путешествия

Самолет с пассажирами на борту потерпел крушение в Канаде

Самолет Delta Airlines с пассажирами на борту потерпел крушение в Канаде
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал RT

Пассажирский самолет авиакомпании Delta Airlines перевернулся во время посадки в аэропорту канадского Торонто. Об этом сообщает USA Today.

Лайнер прибыл из Миннеаполиса. По данным Telegram-канала Mash, на борту CRJ-900LR находилось около 100 человек, включая экипаж. Пострадали как минимум восемь пассажиров. Причины происшествия не уточняются.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет упал на парковку магазина Roosevelt Mal в Филадельфии, протаранил несколько автомобилей и врезался в жилые дома. После этого начался сильный пожар. Радиоведущий из Филадельфии Рич Зеоли допустил, что крушение произошло из-за кислородных баллонов.

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