Фигуристы и тренеры из России находились на борту разбившегося в Вашингтоне самолета. Они должны были лететь с чемпионата США

Фигуристы Шишкова и Наумов могли находиться на борту разбившегося в США самолета

На борту пассажирского самолета American Airlines, который столкнулся с военным вертолетом в США, могли находиться представители российской школы фигурного катания. В настоящий момент дипломаты РФ проверяют эти сведения. Предполагается, что спортсмены возвращались из Уичито, где проходил чемпионат США по фигурному катанию.

В самолете находились не менее 14 фигуристов и тренеры

Американский фигурист Джон Маравилла рассказал РИА Новости, что на борту упавшего в США самолета находились не менее 14 фигуристов, не считая тренеров. «Я не хочу называть имен, но в самолете было около 14 фигуристов, не считая их родителей, и несколько тренеров. Такая трагедия», — сообщил он.

Фото: Nathan Howard / Reuters

ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что среди спортсменов — чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, уехавшие по окончании спортивной карьеры в 1998 году в США. Их сын Максим, участвовавший в чемпионате США, предварительно, также находился в самолета, сообщает Telegram-канал Shot. Он выступает в составе американской сборной.

Предварительно, на борту также могла находиться Инна Волянская, тренировавшая команду Ashburn Ice House из Вирджинии. Издание Mash сообщает, что большинство фигуристов, которые могли находиться на борту разбившегося самолета, — дети российских эмигрантов.

В Федерации фигурного катания РФ не стали комментировать крушение самолета в США. «Это граждане США, наших [из российской федерации фигурного катания] там быть не могло, мы не комментируем», — заявили там.

Самолет при падении раскололся на две части

При падении самолет, на борту которого находились 64 пассажира, раскололся на две части. Он находится в реке Потомак на глубине двух метров. Поисковая операция осложняется плохими погодными условиями, температура воды около 0 градусов.

Фото: Carlos Barria / Reuters

Согласно опубликованной записи переговоров, авиадиспетчеры пытались связаться с военным вертолетом Black Hawk перед его столкновением с самолетом American Airlines и призывали пропустить лайнер. Затем они связались с пилотами самолета и попросили их скоординировать дальнейшие действия с авиакомпанией.

По данным источников, при этом диспетчер не дал сигнал Black Hawk о необходимости сменить курс без изменений высоты.