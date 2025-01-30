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09:31, 30 января 2025Путешествия

Названа версия столкновения вертолета с самолетом в США

Shot: Ошибка диспетчера могла стать причиной авиакатастрофы в Вашингтоне
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Ошибка диспетчера могла стать причиной столкновения военного вертолета с пассажирским самолетом в Вашингтоне, США. Такую версию авиакатастрофы назвал Telegram-канал Shot.

По данным источника, диспетчер запросил у экипажа вертолета Black Hawk, видят ли они самолет. Те подтвердили, что наблюдаются судно, и запросили «визуальное эшелонирование», чтобы избежать столкновения.

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Отмечается, что вертолет следовал на одной высоте, тогда как пассажирский лайнер снижался. При этом диспетчер не дал сигнал Black Hawk о необходимости сменить курс без изменений высоты.

Самолет American Airlines столкнулся с военным вертолетом при заходе на посадку и упал в реку Потомак близ Вашингтона. На борту лайнера было 64 человека, а в вертолете летели трое.

Все военные не выжили. Тела 18 пассажиров уже достали из реки.

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