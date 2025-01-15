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21:04, 15 января 2025Путешествия

Опубликована расшифровка переговоров экипажа самолета AZAL. Ее содержание противоречит обвинениям Алиева в адрес России

Опубликованы переговоры пилотов разбившегося в Актау Embraer с диспетчерами
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters

Появилась полная расшифровка переговоров экипажа пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевшего крушение под казахстанским городом Актау 25 декабря 2024 года, с диспетчерами. Расшифровку опубликовала Baza.

Из нее следует, что решения не садиться в Грозном, не лететь в Махачкалу, а затем следовать обратно в Баку — и в результате лететь в Актау — экипаж потерпевшего крушение самолета принимал самостоятельно.

Диспетчеры предлагали экипажу садиться сначала в Грозном, затем — в Махачкале. Также экипажу сообщали информацию об обстановке в других российских аэропортах. Кроме того, из расшифровок ясно, что версию о столкновении самолета с птицами, а также о взорвавшемся на борту газовом баллоне озвучил именно экипаж самолета в переговорах с диспетчерами. Этот факт опровергает обвинения президента Азербайджана Ильхама Алиева в адрес российской стороны о том, что версия о столкновении авиалайнера с птицами и взрыве баллона якобы не имела оснований.

«Одним из моментов, который нас огорчил и удивил, было то, что российские официальные структуры выдвинули версии о взрыве какого-то газового баллона. То есть это открыто показывало, что российская сторона хочет замять вопрос, и это, конечно, никому не делает чести», — заявлял Алиев.

Также из расшифровок следует, что внешнее воздействие на самолет действительно было, но пилот не стал объявлять на борту чрезвычайную ситуацию.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Алиев заявлял, что упавший в Актау самолет получил повреждения извне

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял ранее, что самолет получил повреждения с земли. Однако он выразил уверенность, что самолет был сбит не специально.

«Но и первоначальные версии достаточно обоснованы и опираются на факты. А факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, близ города Грозного, и практически потерял управление», — заявлял глава государства.

Отдельно в своем выступлении на телеканале AzTV Алиев подчеркнул, что Баку не считает, что самолет сбили намеренно.

При этом президент Азербайджана требовал от России «признания вины, наказания виновных и выплаты компенсаций» в связи с крушением самолета AZAL. Он добавил, что Баку открыто изложил российской стороне свои требования. Одно из них — принесение извинений за случившееся — Москва уже выполнила.

Фото: Official website of the President of the Republic of Azerbaijan / Reuters

В России призвали не нагнетать атмосферу по поводу причин крушения самолета AZAL

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее призвал не нагнетать в медийном пространстве атмосферу по поводу причин крушения самолета под Актау.

Как отметил Лавров, содержимое черных ящиков дало «немало интересной информации», которая лишний раз убеждает в необходимости дождаться полноценного расследования. Кроме того, министр подчеркнул, что некоторые заявленные в СМИ предварительные выводы по большому счету не подтверждаются данными с черных ящиков.

Как заявлял Лавров, Россия и Азербайджан могут решать любые вопросы, в том числе в контексте авиакатастрофы самолета AZAL.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия хочет объективного расследования авиакатастрофы с самолетом Azerbaijan Airlines. Песков подчеркнул, что с момента трагедии российский президент Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев дважды говорили по телефону. Более того, Путин приносил свои извинения и высказал слова сожаления.

Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение под Актау утром 25 декабря 2024 года. На борту находились 67 человек, 38 из них не выжили.

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