В Кремле прокомментировали расследование авиакатастрофы под Актау

Песков: Россия хочет объективного расследования авиакатастрофы под Актау

Россия хочет объективного расследования авиакатастрофы с самолетом Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау. Так ситуацию прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России отметил, что необходимые поручения уже даны следственным органам. «Мы заинтересованы в абсолютно объективном, беспристрастном расследовании с тем, чтобы определить причины этой катастрофы», — заявил он.

Песков подчеркнул, что с момента трагедии российский лидер Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев дважды говорили по телефону. Более того, Путин приносил свои извинения и высказал слова сожаления.

«Оказывается все необходимое содействие и взаимодействие в расследовании причин этой аварии», — уведомил официальный представитель Кремля.

Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение под Актау утром 25 декабря 2024 года. На борту находились 67 человек, 38 из них не выжили.