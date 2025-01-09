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14:30, 9 января 2025Путешествия

В Кремле прокомментировали расследование авиакатастрофы под Актау

Песков: Россия хочет объективного расследования авиакатастрофы под Актау
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters

Россия хочет объективного расследования авиакатастрофы с самолетом Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау. Так ситуацию прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России отметил, что необходимые поручения уже даны следственным органам. «Мы заинтересованы в абсолютно объективном, беспристрастном расследовании с тем, чтобы определить причины этой катастрофы», — заявил он.

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Песков подчеркнул, что с момента трагедии российский лидер Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев дважды говорили по телефону. Более того, Путин приносил свои извинения и высказал слова сожаления.

«Оказывается все необходимое содействие и взаимодействие в расследовании причин этой аварии», — уведомил официальный представитель Кремля.

Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс БакуГрозный, потерпел крушение под Актау утром 25 декабря 2024 года. На борту находились 67 человек, 38 из них не выжили.

ЖЗЛ
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