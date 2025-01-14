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14:31, 14 января 2025Путешествия

В России призвали не нагнетать атмосферу по поводу причин крушения самолета AZAL

Лавров призвал не нагнетать атмосферу по поводу причин крушения самолета AZAL
Алина Черненко

Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не нагнетать в медийном пространстве атмосферу по поводу причин крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, его слова приводит РИА Новости.

Как отметил Лавров, содержимое черных ящиков дало «немало интересной информации», которая лишний раз убеждает в необходимости дождаться полноценного расследования. Кроме того, министр подчеркнул, что некоторые заявленные в СМИ предварительные выводы по большому счету не подтверждаются данными с черных ящиков.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия хочет объективного расследования авиакатастрофы под Актау. Пресс-секретарь президента добавил, что необходимые поручения уже даны следственным органам.

Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс БакуГрозный, потерпел крушение под Актау утром 25 декабря 2024 года. На борту находились 67 человек, 38 из них не выжили.

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