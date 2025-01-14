В России призвали не нагнетать атмосферу по поводу причин крушения самолета AZAL

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не нагнетать в медийном пространстве атмосферу по поводу причин крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, его слова приводит РИА Новости.
Как отметил Лавров, содержимое черных ящиков дало «немало интересной информации», которая лишний раз убеждает в необходимости дождаться полноценного расследования. Кроме того, министр подчеркнул, что некоторые заявленные в СМИ предварительные выводы по большому счету не подтверждаются данными с черных ящиков.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия хочет объективного расследования авиакатастрофы под Актау. Пресс-секретарь президента добавил, что необходимые поручения уже даны следственным органам.
Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение под Актау утром 25 декабря 2024 года. На борту находились 67 человек, 38 из них не выжили.