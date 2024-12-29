«Получил повреждения извне». Алиев назвал предварительную версию крушения самолета под Актау. Что еще он сказал?

Баку требует от РФ признания вины и наказания виновных в катастрофе с самолетом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), выполнявший рейс из Баку в Грозный и разбившийся близ города Актау, получил повреждения вследствие обстрела с земли. Однако он отметил, что окончательная версия будет известна после вскрытия всех черных ящиков.

«Но и первоначальные версии достаточно обоснованы и опираются на факты. А факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, близ города Грозного, и практически потерял управление», — указал глава государства.

Отдельно в своем выступлении на телеканале AzTV Алиев подчеркнул, что Баку не считает, что самолет сбили намеренно.

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Алиев призвал Россию признать вину и выплатить компенсации

Президент Азербайджана потребовал от России «признания вины, наказания виновных и выплаты компенсаций» в связи с крушением самолета AZAL. Он подчеркнул, что Баку открыто изложил российской стороне свои требования. Одно из них — принесение извинений за случившееся — Москва уже выполнила. Глава государства также заявил, что Россия должна признать вину за случившееся, а причастных нужно привлечь к ответственности.

Также он считает, что Азербайджан, пострадавшие пассажиры и члены экипажа должны получить компенсации. Алиев выразил надежду, что все эти условия будут приняты.

Между тем сам Алиев дважды за время своего правления официально извинялся перед президентом России Владимиром Путиным. Первый раз это произошло в 2020 году, когда азербайджанские военные сбили российский вертолет, принятый за воздушное судно Армении. Тогда погибли два летчика. И второй — в 2023-м, когда во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе армия Азербайджана по ошибке обстреляла автомобиль с миротворцами из РФ.

Фото: Kazakhstan EMERCOM / Globallookpress.com

Путин и Алиев снова обсудили крушение самолета в Актау

После заявления Алиева в Кремле сообщили, что между ним и президентом России состоялся очередной телефонный разговор, в котором политики вновь обсудили крушение самолета в Актау.

Путин и Алиев сегодня в телефонном разговоре продолжили обсуждение различных вопросов, связанных с авиакатастрофой самолета «Азербайджанских авиалиний» Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

До этого о разговоре глав двух государств сообщалось накануне, 28 декабря. Тогда же Путин и Алиев подчеркнули, что следствие будет вестись прозрачно, общественность будет регулярно информироваться. Кроме того, Путин выразил сожаление в связи с трагическим инцидентом и извинился перед своим азербайджанским коллегой за то, что инцидент с самолетом авиакомпании AZAL произошел в воздушном пространстве России.

СК России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета

После первого разговора глав двух государств стало известно, что лайнер, следовавший четко по расписанию, неоднократно пытался зайти на посадку в аэропорту Грозного. В это время столицу Чечни, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения.

«Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета, в настоящий момент следователи допрашивают гражданских и военных специалистов. Кроме того, в Грозном находятся сотрудники азербайджанской прокуратуры, они работают вместе с представителями Генпрокуратуры и СК РФ», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Алиев, в свою очередь, отметил, что по предложению азербайджанской стороны для всестороннего расследования причин этой аварии сформирована комиссия из международных экспертов, которая уже приступила к работе.

Самолет азербайджанской авиакомпании потерпел крушение в Актау по пути из Баку в Грозный 25 декабря. На борту находились 67 человек.

26 декабря было объявлено днем траура на территории всей Азербайджана после авиакатастрофы.