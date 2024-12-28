Путин извинился за инцидент с самолетом AZAL

Путин извинился перед Алиевым за инцидент с разбившимся под Актау самолетом

Президент России Владимир Путин извинился перед своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым за то, что инцидент с самолетом авиакомпании AZAL, разбившимся под Актау, произошел в воздушном пространстве России. Соответствующее сообщение было опубликовано пресс-службой Кремля.

«Владимир Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России», — говорится в заявлении. Российский лидер также выразил глубокие соболезнования в связи с произошедшим и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

В субботу, 28 декабря, Владимир Путин и Ильхам Алиев созвонились по поводу крушения самолета авиакомпании AZAL. Сообщается, что главы государств подробно обсудили вопросы, касающиеся авиакатастрофы.

Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL разбился под Актау утром 25 декабря. Он должен был выполнять рейс из Баку в Грозный, однако из-за плохих погодных условий его перенаправили в Махачкалу. Позже пилот принял решение сажать борт в Актау, но потерпел крушение.