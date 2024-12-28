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15:44, 28 декабря 2024Бывший СССР

Путин и Алиев обсудили крушение самолета AZAL

Путин созвонился с Алиевым и обсудил крушение самолета AZAL
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент России Владимир Путин созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, лидеры стран обсудили крушение пассажирского самолета AZAL. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Кремль.

Сообщается, что главы государств подробно обсудили вопросы, касающиеся крушения пассажирского самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» 25 декабря вблизи Актау в Казахстане.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что необходимо тщательно изучить состояние авиационной безопасности в Казахстане после авиакатастрофы близ Актау. Он отметил важность недопущения информационных провокаций и завил о необходимости тщательно изучить состояние авиационной безопасности по всей республике.

До этого стало известно, что правительство Азербайджана в ближайшие дни изменит правила пребывания для граждан России на территории страны. Конкретные детали изменений пока неизвестны.

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