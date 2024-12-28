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14:29, 28 декабря 2024Бывший СССР

Токаев призвал к действию после крушения самолета в Актау

Токаев призвал проверить авиабезопасность Казахстана после авиакатастрофы
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Kremlin / Reuters

Необходимо тщательно изучить состояние авиационной безопасности в Казахстане после авиакатастрофы близ Актау. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, передает ТАСС.

Президент отметил важность недопущения информационных провокаций и фейков, а также заявил о необходимости тщательно изучить состояние авиационной безопасности по всему Казахстану. Помимо этого, Токаев поручил правительственной комиссии обеспечить оказание всей необходимой медицинской и психологической помощи пострадавшим иностранным гражданам. Он призвал обеспечить всестороннее расследование авиакатастрофы и уделить особое внимание родственникам погибших граждан Казахстана.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия окажет поддержку и Казахстану, и Азербайджану в расследовании обстоятельств и причин авиакатастрофы под Актау. Он также призвал дождаться результатов расследования.

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