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14:02, 28 декабря 2024Путешествия

В Кремле ответили на заявления США о крушении самолета в Казахстане

Песков: Россия окажет поддержку в расследовании причин авиакатастрофы под Актау
Алина Черненко
СюжетАвиакатастрофы в России

Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters

Россия окажет поддержку и Казахстану, и Азербайджану в расследовании обстоятельств и причин авиакатастрофы под Актау. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Таким образом представитель Кремля ответил на заявления США о крушении самолета Azerbaijan Airlines (AZAL). В пятницу, 27 декабря, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирб сообщил о существовании признаков того, что самолет якобы мог быть сбит российскими ПВО. «Мы видели эти высказывания. В данном случае я хочу вам напомнить вчерашнее заявление Дмитрия Ядрова, главы Росавиации», — подчеркнул Песков.

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