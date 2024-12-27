В Белом доме отказались отвечать на вопрос о якобы сбитом силами ПВО России Embraer 190

Кирби отказался отвечать на вопрос о якобы сбитом РФ самолете Баку — Грозный

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби отказался отвечать на вопрос о том, какие существует «первичные признаки» того, что самолет Embraer 190, летевший рейсом Баку — Грозный, якобы сбили силы ПВО России. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Но эти первичные признаки есть. Но хочу прояснить, это только первичные указания, расследование продолжается, и я не хочу забегать вперед, говоря о том, где мы сейчас находимся», — сказал представитель Белого дома в ответ на вопрос, чем именно являются указанные «первичные признаки».

Кирби также добавил, что США готовы принять участие в расследовании обстоятельств произошедшего.

Ранее авиакомпания AZAL рассказала, что получены предварительные результаты расследования крушения самолета Embraer 190, выполнявшего рейс J2-8243 Баку — Грозный. Согласно предварительным результатам расследования, крушение самолета произошло из-за «физического и технического» внешнего вмешательства, что также было подтверждено Минтрансом Азербайджана.