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19:27, 27 декабря 2024Мир

В Белом доме отказались отвечать на вопрос о якобы сбитом силами ПВО России Embraer 190

Кирби отказался отвечать на вопрос о якобы сбитом РФ самолете Баку — Грозный
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Administration of Mangystau region / Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби отказался отвечать на вопрос о том, какие существует «первичные признаки» того, что самолет Embraer 190, летевший рейсом Баку — Грозный, якобы сбили силы ПВО России. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Но эти первичные признаки есть. Но хочу прояснить, это только первичные указания, расследование продолжается, и я не хочу забегать вперед, говоря о том, где мы сейчас находимся», — сказал представитель Белого дома в ответ на вопрос, чем именно являются указанные «первичные признаки».

Кирби также добавил, что США готовы принять участие в расследовании обстоятельств произошедшего.

Ранее авиакомпания AZAL рассказала, что получены предварительные результаты расследования крушения самолета Embraer 190, выполнявшего рейс J2-8243 Баку — Грозный. Согласно предварительным результатам расследования, крушение самолета произошло из-за «физического и технического» внешнего вмешательства, что также было подтверждено Минтрансом Азербайджана.

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