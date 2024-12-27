AZAL: крушение самолета в Актау произошло из-за внешнего воздействия

Авиакомпания AZAL рассказала, что получены предварительные результаты расследования крушения самолета Embraer 190, выполнявшего рейс J2-8243 Баку — Грозный.

Там также объявили о приостановке всех рейсов из Баку в 10 городов России.

В Азербайджане заявили о внешнем воздействии на рухнувший самолет

Согласно предварительным результатам расследования, крушение самолета произошло из-за «физического и технического» внешнего вмешательства. Эти сведения подтвердил и министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев. По его словам, обломки разбившегося под Актау самолета и показания свидетелей дают основание говорить, что он подвергся вмешательству извне.

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AZAL сообщила, что 25 декабря было принято решение приостановить полеты из Баку в 10 городов России, в том числе в Грозный и Махачкалу. Это сделано «в целях безопасности и с учетом потенциальных рисков». Приостановка будет действовать до завершения окончательного расследования.

Рассматривались версии о технической неисправности, птицах и кислородном баллоне

Сразу после авиакатастрофы источники в экстренных службах сообщали, что к крушению самолета Embraer 190 в Казахстане мог привести отказ техники. По их данным, экипаж доложил об отказе одной из систем, подал сигнал бедствия, после чего самолет пропал с экранов радаров.

Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев со ссылкой на диспетчера заявил, что на борту рухнувшего самолета еще во время полета взорвался кислородный баллон. «В 10:53 руководитель полетов Ростова сообщил дополнительную информацию руководителю полетов Актау о том, что на воздушном судне (...) взорвался кислородный баллон, пассажиры теряют сознание, и запросил реанимацию по прибытии», — сказал он.

Росавиация объяснила решение командира судна идти на запасной аэродром в Актау столкновением самолета с птицами. Позже глава ведомства Дмитрий Ядров раскрыл обстоятельства крушения Embraer 190: в аэропорту Грозного во время посадки самолета авиакомпании AZAL действовал план «Ковер» из-за угрозы атаки украинских беспилотников, а также наблюдался густой туман.

Кадр: Social Media / Reuters

Издание Haqqin.az накануне сообщило, что самолет мог быть атакован украинским беспилотным летательным аппаратом. Спикер Сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев опроверг эту версию и назвал ее спекуляцией.

В России также усомнились в атаке украинского дрона на самолет. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что управление таким БПЛА сложное и Украина, вероятно, не обладает такими возможностями.

В пятницу, 27 декабря, появились сообщения, что Россия, Казахстан и Азербайджан проводят переговоры о выработке версий авиакатастрофы в Актау. В МИД РФ эти сведения опровергли.