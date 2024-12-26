В Казахстане назвали спекуляцией возможную версию обстрела упавшего в Актау самолета

Спикер Сената Казахстана назвал спекуляцией версию обстрела упавшего самолета

Спикер Сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев назвал спекуляцией возможную версию обстрела упавшего в Актау самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL (Azerbaijan Airlines). Об этом сообщает Kazakhstan Today.

По его словам, делать какие-то выводы по фото с места происшествия преждевременно. Он призвал дождаться результатов работы специалистов. А необоснованные обвинения в обстреле Ашимбаев назвал попыткой «разогнать хайп».

Самолет азербайджанской авиакомпании упал в городе Актау, Казахстан, по пути из Баку в Грозный. На борту было 67 человек, из них 16 граждан России. В числе возможных причин катастрофы — столкновение с птицами, взрыв кислородного баллона и атака украинского беспилотника.