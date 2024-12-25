Появилась версия об атаке украинского дрона на разбившийся в Казахстане самолет

Haqqin.az: упавший в Актау самолет мог быть атакован украинским дроном

Разбившийся на западе Казахстана самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL (Azerbaijan Airlines) мог быть атакован украинским беспилотным летательным аппаратом. О такой версии крушения пишет Haqqin.az.

Примечание от 17:00 мск: в первоначальной версии публикации Haqqin.az упоминался именно «украинский беспилотник». Впоследствии из публикации исчезло слово «украинский».

По данным издания, рейс Баку — Грозный мог подвергнуться атаке дрона в воздушном пространстве России. При этом пилоты, вероятно, ничего не заподозрили. На опубликованном изданием видео можно заметить странные отметины на хвосте самолета. Отверстия похожи на те, что остаются после обстрела или взрыва с поражающими элементами. Подтвердится ли версия, будет известно после изучения черного ящика.

Согласно данным сервиса отслеживания полетов Flightradar, Embraer вылетел из Баку, долетел до Каспийска, а затем полетел через Каспийское море. Дальше его маршрут неясен, данные с борта снова появляются уже у побережья, незадолго до падения. Самолет перенаправили в Махачкалу из-за тумана в Грозном. Известно, что пилоты трижды пытались посадить борт в Грозном. Субхонкул Рахимов, выживший пассажир, рассказал, что в третий раз «что-то взорвалось». Он не уверен, что взрыв произошел внутри самолета. Мужчина потянулся за спасательным жилетом, в нем была дыра, «осколком пробило».

Как стало известно позднее, Грозный был атакован дронами, средства ПВО сбили их.

Помимо этого, рассматриваются версии о столкновении воздушного судна со стаей птиц и о взрыве кислородного баллона, после чего люди в самолете начали терять сознание. В Росавиации уточнили, что уже после столкновения с птицами на борту возникла нештатная ситуация, из-за чего лайнер пошел на запасной аэродром — Актау.

На борту самолета AZAL было 67 человек, среди них граждане России, Азербайджана, Казахстана и Киргизии. По последним данным, в авиакатастрофе выжили 32 человека.

