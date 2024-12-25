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13:49, 25 декабря 2024Россия

Племянник Кадырова сообщил о сбитых в Чечне беспилотниках

Секретарь Совбеза Чечни Хамзат Кадыров сообщил о сбитых беспилотниках
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В Чечне средствами противовоздушной обороны сбиты беспилотники. Это следует из сообщения секретаря Совбеза республики Хамзата Кадырова в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Информация о том, что беспилотники попали в какой-то объект, не правда. Все сбито!» — написал племянник главы региона Рамзана Кадырова.

Количество сбитых беспилотников, район их уничтожения и другие подробности он не раскрыл.

Ранее жители Грозного сообщили о звуках взрывов в городе. Издание Baza писало, что, предварительно, республика подверглась атаке беспилотников.

25 декабря Вооруженные силы Украины впервые атаковали Ингушетию. Глава республики Махмуд-Али Калиматов сообщил, что дрон упал на территории города Малгобек. По его данным, пострадавших и разрушений нет. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Кроме того, падение обломков беспилотника привело к взрыву в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе, жертвой которого стала 57-летняя уборщица. Как заявил глава Северной Осетии Сергей Меняйло, об этом сообщили в Минобороны России. По его словам, средства противовоздушной обороны сбили беспилотник в 8:28 по местному времени (совпадает с московским).

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