Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:56, 25 декабря 2024Россия

Стало известно о звуках взрывов в Чечне

Жители чеченского Грозного сообщили о звуках взрывов в городе
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Жители чеченского Грозного сообщили о звуках взрывов в городе. Об этом стало известно изданию Baza, подробный комментарий приводится в Telegram-канале.

По предварительной версии, Чечня подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Власти республики ситуацию пока не комментировали.

К месту происшествия были направлены силовые и экстренные службы.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о ликвидации 200 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ответ на атаку по Грозному.

Политик разъяснил, что тогда в Грозном были сбиты два беспилотника, еще один упал на территории ОМОНа «Ахмат-Грозный». Сведений о пострадавших не поступало.

12 декабря сообщалось, что дрон атаковал казарму спецполка полиции в Грозном. Тогда пострадали четыре бойца.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно об угрозе обрушения торгового центра во Владикавказе после взрыва

      Названа предварительная причина взрыва в ТЦ во Владикавказе

      Российские войска продвинулись на пять квадратных километров севернее Курахово

      Задержание планировавших теракт против главы предприятия ОПК в Подмосковье попало на видео

      На трех российских заводах прошли обыски из-за дела о хищении гособоронзаказа

      Новые взрывы прогремели в Харькове

      Девушка с начавшимся в 13 лет климаксом рассказала о жизни с ранней менопаузой

      Москвичей предупредили о плюсовой температуре незадолго до Нового года

      Юноша взламывал аккаунты россиян на «Госуслугах» и продавал мошенникам

      ВСУ стали готовить к обороне крупнейшую шахту «Покровское» в ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше