Стало известно о звуках взрывов в Чечне

Жители чеченского Грозного сообщили о звуках взрывов в городе

Жители чеченского Грозного сообщили о звуках взрывов в городе. Об этом стало известно изданию Baza, подробный комментарий приводится в Telegram-канале.

По предварительной версии, Чечня подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Власти республики ситуацию пока не комментировали.

К месту происшествия были направлены силовые и экстренные службы.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о ликвидации 200 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ответ на атаку по Грозному.

Политик разъяснил, что тогда в Грозном были сбиты два беспилотника, еще один упал на территории ОМОНа «Ахмат-Грозный». Сведений о пострадавших не поступало.

12 декабря сообщалось, что дрон атаковал казарму спецполка полиции в Грозном. Тогда пострадали четыре бойца.