Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:49, 15 декабря 2024Россия

Кадыров заявил об уничтожении бойцов ВСУ в ответ на атаку беспилотниками Грозного

Глава Чечни заявил об уничтожении 200 бойцов ВСУ в ответ на атаку БПЛА Грозного
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об уничтожении 200 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ответ на атаку беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) города Грозный. Свой комментарий по ситуации он опубликовал в Telegram-канале.

Он допустил, что к налету дронов в Чечне причастна Украина. Кадыров пригрозил, что при новой попытке атаковать Чечню беспилотниками инициаторов ждет возмездие.

«Когда вам придет мысль ударить беспилотниками по Чеченской Республике, имейте в виду, что мы будем наносить избирательные удары по местам скопления личного состава ВСУ», — написал политик.

Он отметил, что в Грозном были сбиты два беспилотника, еще один упал на территории ОМОНа «Ахмат-Грозный». Сведений о пострадавших не поступало.

15 декабря жители Грозного заявили о взрывах в городе. Некоторые делились, что до этого слышали характерный звук для беспилотников.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Керченском проливе терпят бедствие два танкера. Их напополам разрубили волны. Что стало с экипажем?

      Прокуратура начала проверку проверку после крушения танкеров в Керченском проливе

      Стало известно об использовании главой Hardcore Сульянова военных России для пиара

      Зеленский отказался разговаривать с Орбаном

      Спасатели не смогли найти четырех находившихся в трюме тонущего судна моряков возле Керчи

      В Керченском проливе из-за крушения двух танкеров произошел разлив нефтепродуктов

      Россиянка побывала в Италии и раскрыла секреты стиля местных мужчин

      11-летняя россиянка получила ожоги на кулинарном мастер-классе

      Кадыров заявил об уничтожении бойцов ВСУ в ответ на атаку беспилотниками Грозного

      Последствия переворачивавшего машины шторма в Сан-Франциско попали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше