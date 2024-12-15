Кадыров заявил об уничтожении бойцов ВСУ в ответ на атаку беспилотниками Грозного

Глава Чечни заявил об уничтожении 200 бойцов ВСУ в ответ на атаку БПЛА Грозного

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об уничтожении 200 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ответ на атаку беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) города Грозный. Свой комментарий по ситуации он опубликовал в Telegram-канале.

Он допустил, что к налету дронов в Чечне причастна Украина. Кадыров пригрозил, что при новой попытке атаковать Чечню беспилотниками инициаторов ждет возмездие.

«Когда вам придет мысль ударить беспилотниками по Чеченской Республике, имейте в виду, что мы будем наносить избирательные удары по местам скопления личного состава ВСУ», — написал политик.

Он отметил, что в Грозном были сбиты два беспилотника, еще один упал на территории ОМОНа «Ахмат-Грозный». Сведений о пострадавших не поступало.

15 декабря жители Грозного заявили о взрывах в городе. Некоторые делились, что до этого слышали характерный звук для беспилотников.