В Чечне раздались взрывы

Жители Грозного утром 15 декабря сообщили о взрывах над городом

Жители Грозного в Чечне заявили о звуках взрывов, раздававшихся в городе. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Очевидцы отметили, что слышали громкие звуки около 7:45 утра. Свидетели указали, что до этого возник характерный звук беспилотника.

В некоторых Telegram-каналах сообщают, что в результате налета оказалась повреждена крыша одного из зданий военной базы.

Власти Чеченской Республики пока никак не комментировали ситуацию.

12 декабря стало известно, что дрон атаковал казарму спецполка полиции в Грозном. Тогда пострадали четыре бойца, пояснил глава региона Рамзан Кадыров.

Глава Чечни обвинил в атаке Украину и пригрозил ответом на фронте. Он пообещал, что резерв из 84 тысяч добровольцев и бойцов подразделений готов выдвинуться на передовую по первому приказу.