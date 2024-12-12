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04:56, 12 декабря 2024Россия

Беспилотник атаковал казарму спецполка полиции в Грозном, пострадали четыре бойца. Это третий удар по территории Чечни

Кадыров: здания спецполка МВД в Грозном атаковал БПЛА, пострадали четыре бойца
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Mash

Беспилотник атаковал казарменные здания специального полка полиции имени Ахмата Кадырова в Грозном. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, дрон сбили в 00:55. Легкие ранения получили четыре караульных, личный состав в это время находился в защищенных помещениях.

Сдетонировавший в воздухе БПЛА повредил кровлю и выбил стекла. Упавшие фрагменты вызвали небольшой пожар, который быстро потушили

Рамзан Кадыровглава Чечни

Глава Чечни обвинил в атаке Украину и пригрозил ответом на фронте. По его словам, резерв из 84-х тысяч добровольцев и бойцов подразделений из Чеченской Республики готов выдвинуться на передовую по первому приказу.

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10 сентября 2024

О взрывах в Грозном рассказали очевидцы

Жители Грозного сообщили о звуках взрывов, они раздались над городом около часа ночи. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Предположительно, около часа ночи город был атакован беспилотником. Официальной информации пока нет

Baza

Аналогичную информацию сообщает Mash. По предварительным данным, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили дрон, его обломки нашли на земле. Канал также публикует видео, на котором видно прибытие пожарных машин и возгорание в здании.

Как заявил Telegram-канал «Военный осведомитель», атака велась по зданию 2-го полка полиции специального назначения имени Ахмата-Хаджи Кадырова, базирующегося в столице Чечни. Эти же сведения публикует канал «Военкоры Русской Весны», уточняя, что на месте работают экстренные службы.

Еще один взрыв в Грозном произошел на прошлой неделе

Еще об одном взрыве в Грозном сообщали утром 4 декабря. Тогда Telegram-канал Baza указал, что удар мог прийтись по казарме Полка полиции специального назначения (ППСН) имени Героя России А. А. Кадырова. После этого очевидцы рассказали о громком хлопке.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что при атаке дрона на центр Грозного есть пострадавшие. Он подтвердил, что БПЛА задел крышу здания Полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова. Пострадавшие при атаке дрона — мирные граждане, добавил политик.

Член комитета Государственной Думы по обороне Виктор Заварзин подчеркнул, что Россия примет меры, если информация об ударе подтвердится. По словам депутата, Россия сбивает большую часть украинских дронов, но какие-то все же успевают пролетать границу.

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26 августа 2024

В октябре беспилотник атаковал здание Университета спецназа в чеченском Гудермесе

29 октября Кадыров сообщил об ударе беспилотных летательных аппаратов по территории Российского университета спецназа имени В.В. Путина (РУС) в Гудермесе.

В результате налета загорелась крыша пустующего здания, заявил глава региона. Жертв и пострадавших нет. Пожар удалось оперативно потушить. Следственные органы занялись расследованием происшедшего и установлением причастных к преступлению лиц.

Атака БПЛА стала первой подтвержденной властями в Чечне. Данные о возможной атаке дронов появлялись летом 2024 года, однако местные СМИ их оперативно опровергли.

Утром 29 октября Минобороны России опубликовало сводку по сбитым над территорией страны БПЛА, Чечня в списке не фигурировала. По два дрона перехватили над Белгородской, Курской и Брянской областями, еще один БПЛА средства ПВО сбили над Черным морем, отчитались тогда в ведомстве.

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