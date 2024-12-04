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12:13, 4 декабря 2024Россия

В России отреагировали на сообщения о попытке ВСУ атаковать казарму чеченского спецназа

Заварзин предупредил об ответе, если сообщения об атаке на Грозный достоверны
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Если информация о попытке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) атаковать казарму Полка полиции специального назначения (ППСН) имени Героя России А. А. Кадырова достоверная, то Россия примет меры, заявил член комитета Государственной Думы по обороне Виктор Заварзин. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на сообщения об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Грозный.

«Если это так, то, конечно, целями они ставят военные объекты, аэродромы и так далее. К сожалению, натовцы им такие беспилотники дают. Но мы сейчас работаем над серьезной программой, разрабатываем именно программы РЭБ (средства радиоэлектронной борьбы) по уничтожению этих беспилотников. В Министерстве обороны идут серьезные наработки в этом плане», — сообщил Заварзин.

Если это так, то, безусловно, будут приняты меры

Виктор Заварзинчлен комитета Государственной Думы по обороне

По словам депутата, Россия сбивает большую часть украинских дронов, но какие-то все же успевают пролетать границу.

«Надо достигать, конечно, максимум КПД, чтобы сбивать их все. Поэтому я считаю, что в Минобороны будут делать выводы серьезные. И думаю, что там будут приняты решения», — заключил он.

Ранее в Грозном сообщили о новом взрыве. Baza указала, что удар мог прийтись по казарме Полка полиции специального назначения (ППСН) имени Героя России А. А. Кадырова. После этого очевидцы рассказали о громком хлопке. На данный момент официальных заявлений от властей, подтверждающих или опровергающих инцидент, нет.

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