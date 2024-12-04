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10:57, 4 декабря 2024Россия

Очевидцы сообщают о взрыве в Грозном. Беспилотник мог атаковать казарму полка чеченского спецназа

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

В Грозном сообщили о новом взрыве. Он мог произойти в тот момент, когда беспилотный летательный аппарат (БПЛА) пытался атаковать местную казарму полка спецназа.

Утверждается, что во время вероятного инцидента с беспилотником никто не пострадал. О повреждениях инфраструктуры не сообщается.

Baza указала, что удар мог прийтись по казарме Полка полиции специального назначения (ППСН) имени Героя России А. А. Кадырова. После этого очевидцы рассказали о громком хлопке.

На данный момент официальных заявлений от властей, подтверждающих или опровергающих инцидент, нет.

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Предполагаемый момент взрыва в Чечне попал на видео

В сети появилось видео, где по звуку ясно, что в Грозном произошел взрыв. На записи Mash Gor видны утренние кадры с подъезда жилого дома. На них слышен грохот и уже видна яркая вспышка.

Тогда же источник со ссылкой на директора местного аэропорта писал, что с часа ночи до шести утра в регионе вводили план «Ковер». Все это было сделано из-за угрозы атаки беспилотника.

Чечня подтвердила первую атаку дронов с начала СВО

29 октября беспилотник ударил по территории университета спецназа. На фоне налета загорелась крыша пустующего здания. В остальном повреждения оказались незначительными.

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

В тот момент Рамзан Кадыров не раскрыл число дронов, атаковавших регион. При этом он отдал приказ не брать украинских бойцов в плен, но после отменил указание.

Атака беспилотника на Чечню оказалась первой с начала СВО, когда власти официально сообщили о произошедшем. При этом данные о возможной атаке дронов появлялись еще летом 2024 года, однако чеченские СМИ информацию об этом опровергали.

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