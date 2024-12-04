Очевидцы сообщили о звуке взрыва в Чечне

Очевидцы сообщили о звуке взрыва в чеченском городе Грозный

Очевидцы заявили о звуке взрыва в чеченском городе Грозный. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Предположительно, это могла быть атака беспилотного летательного аппарата (БПЛА). По сведениям Baza, взрыв произошел рано утром в среду, 4 декабря.

В местном аэропорту ввели план «Ковер». В результате оказался задержан один рейс на Москву.

Власти Чечни пока ситуацию никак не комментировали.

В октябре глава республики Рамзан Кадыров рассказал об ударе беспилотников по территории Российского университета спецназа имени В.В. Путина (РУС) в Гудермесе.

Тогда в результате налета загорелась крыша пустующего здания. Информации о пострадавших не поступало, заверил глава Чечни. Возникший пожар удалось быстро потушить.