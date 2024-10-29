Кадыров посетил атакованный БПЛА университет спецназа имени Путина в Чечне

Кадыров приехал на место атаки беспилотника на РУС имени Путина в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл в атакованный беспилотников Российский университет спецназа (РУС) имени Владимира Путина. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня вместе с соратниками побывал в Гудермесе, где осмотрел подвергшееся утром атаке БПЛА здание Российского университета спецназа имени В.В. Путина. Благо, повреждения незначительны», — написал он.

Кадыров отметил, что на месте он дал несколько поручений ответственным лицам, а также пообещал привести здание в надлежащий вид в кратчайшие сроки. Затем он провел совещание с силовым блоком республики.

«Инцидент с беспилотниками еще раз доказывает, что решение верховного главнокомандующего Владимира Путина провести специальную военную операцию на территории Украины было единственно верным. В противном случае театр военных действий развернулся бы на наших землях», — заключил политик.

Об ударе БПЛА по территории РУС Кадыров сообщил ранее 29 октября. При этом число задействованных в атаке аппаратов политик не уточнил. По словам Кадырова, в результате налета загорелась крыша пустующего здания. Жертв и пострадавших нет. Затем глава Чечни пообещал возмездие, которое и не снилось противнику.