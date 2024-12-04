Появилось видео со звуком предполагаемого взрыва в Грозном

Mash Gor опубликовал видео со звуком предполагаемого взрыва в Грозном

В сети появилось видео со звуком предполагаемого взрыва в Грозном. Ролик опубликовал Mash Gor в Telegram.

По информации издания, кадры сняты в пять утра камерой жилого дома. На них слышно громкий грохот и видно яркую вспышку.

Канал также пишет со ссылкой на директора местного аэропорта, что с часа ночи до шести утра в Северо-Кавказском федеральном округе вводили план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотника.

Ранее стало известно, что беспилотный летательный аппарат мог ударить по казарме полка спецназа в Чечне. По информации «Раньше всех. Ну почти», на объекте произошел взрыв.

О громком звуке взрыва в столице Чечни, предположительно, связанном с атакой дрона, утром 4 декабря сообщили очевидцы. Региональные власти информацию пока не комментировали.