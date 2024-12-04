Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:53, 4 декабря 2024Россия

Стало известно о возможной попытке удара беспилотника по казарме в Чечне

РВНП: беспилотник мог попытаться ударить по казарме полка спецназа в Чечне
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Беспилотный летательный аппарат мог попытаться ударить по казарме полка спецназа в Чечне. О возможной попытке атаки стало известно из публикации ссылающегося на источники Telegram-канала «Раньше всех. Ну почти» (РВНП).

По информации издания, во время вероятного инцидента с беспилотником никто не пострадал. О разрушениях не сообщается. При этом, из публикации следует, что в казарме произошел взрыв.

Ранее очевидцы сообщили, что в Грозном был слышен звук взрыва. Официальных комментариев по ситуации не поступало.

Впервые о подтвержденном ударе дрона по Чечне сообщалось утром 29 октября. Как рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров, удар был нанесен по зданию университета спецназа имени Владимира Путина. После этого один из пустующих корпусов загорелся. После атаки Кадыров отдал приказ не брать украинских бойцов в плен, но после отменил указание.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о возможной попытке удара беспилотника по казарме в Чечне

      Медведев опубликовал «прозу на актуальную тему» об изменнике, слабаке, дуре и гниде

      Украинские дроны-камикадзе атаковали аэродром в Рязани

      На СВО нашли двойника Жириновского. Он участвует в боях под Часовым Яром и имеет медали за Бахмут

      Россиянам начислили рекордное количество налоговых пеней и штрафов

      Изъятые в российском регионе у браконьеров 250 килограммов черной икры попали на видео

      ЕС потребовал от Кишинева привлечь к уголовной ответственности оппозиционеров

      Захарова в двух словах описала Южную Корею

      На россиян оформляли многомиллионные долги в микрозаймах. Как мошенники получали доступ к их «Госуслугам»?

      Следствие оценило размер ущерба по делу бывшего замминистра транспорта России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше