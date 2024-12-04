Стало известно о возможной попытке удара беспилотника по казарме в Чечне

РВНП: беспилотник мог попытаться ударить по казарме полка спецназа в Чечне

Беспилотный летательный аппарат мог попытаться ударить по казарме полка спецназа в Чечне. О возможной попытке атаки стало известно из публикации ссылающегося на источники Telegram-канала «Раньше всех. Ну почти» (РВНП).

По информации издания, во время вероятного инцидента с беспилотником никто не пострадал. О разрушениях не сообщается. При этом, из публикации следует, что в казарме произошел взрыв.

Ранее очевидцы сообщили, что в Грозном был слышен звук взрыва. Официальных комментариев по ситуации не поступало.

Впервые о подтвержденном ударе дрона по Чечне сообщалось утром 29 октября. Как рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров, удар был нанесен по зданию университета спецназа имени Владимира Путина. После этого один из пустующих корпусов загорелся. После атаки Кадыров отдал приказ не брать украинских бойцов в плен, но после отменил указание.