Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:54, 29 октября 2024Россия

«Не брать в плен». Кадыров отдал приказ чеченским командирам в зоне СВО после атаки ВСУ на университет спецназа

Кадыров приказал командирам не брать в плен бойцов ВСУ после атаки в Чечне
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Sergey Bobylev / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во вторник, 29 октября, впервые атаковали беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) Чечню. Глава республики Рамзан Кадыров после произошедшего отдал жесткий приказ чеченским командирам в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Не брать в плен, уничтожать и усилить борьбу на 100 процентов

Рамзан Кадыровглава Чечни

Руководитель Чечни заверил, что ВСУ за атаку на университет спецназа имени президента России Владимира Путина ждет возмездие.

Кадр: Telegram-канал BAZA

Целью украинского беспилотника стал Российский университет спецназа имени Путина в Гудермесе

После атаки украинского БПЛА, которая произошла ранним утром, одно из зданий Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе загорелось. Эта атака стала первой подтвержденной в Чечне.

По словам Кадырова, в результате произошедшего никто не пострадал, а РУС продолжил свою работу. Правоохранители начали расследование.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На кадрах, снятых на месте происшествия, видны повреждения кровли здания Российского университета спецназа. Ее после атаки охватил пожар.

Политолог допустил, что целью атаки мог быть Кадыров

Российский политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале прокомментировал атаку украинского БПЛА на Чечню. Он напомнил, что расстояние от места падения беспилотника до подконтрольной киевскому режиму территории составляет 850 километров.

850 километров по прямой. И туда добрался Зеленский. Может и по Рамзану нашему теперь целиться

Сергей Марковполитолог

ВСУ разбудили ненависть на Кавказе

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, в свою очередь, заявил, что украинские военные атакой на Чечню разбудили ненависть на Кавказе.

«Поэтому собирать плоды этого хамства им еще придется», — предупредил российский сенатор.

По его словам, российские военные будут отвечать на атаку ВСУ так же, как отвечали на остальные действия украинской армии.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Волова
      Обсудить
      Последние новости

      Командующий в зоне СВО рассказал об отработке задач по нанесению ядерного удара

      Екатерина Варнава высказалась о своей чрезмерной худобе

      Москвичей предупредили о заморозках

      Воевавший в «Азове» гребец сборной Украины ликвидирован в зоне СВО

      Франция возмутилась китайскими пошлинами на бренди

      Появились подробности о пропавшем в Южной Азии тревел-блогере из России

      Возможность победы Трампа на выборах в США оценили

      Буддийский монах напал на другого монаха с топором из-за неопрятной рясы

      «ЛОМО» модернизирует «Маугли» российских ПЗРК

      Кардиолог напомнила о простой спасающей жизни диагностике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше