«Не брать в плен». Кадыров отдал приказ чеченским командирам в зоне СВО после атаки ВСУ на университет спецназа

Кадыров приказал командирам не брать в плен бойцов ВСУ после атаки в Чечне

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во вторник, 29 октября, впервые атаковали беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) Чечню. Глава республики Рамзан Кадыров после произошедшего отдал жесткий приказ чеченским командирам в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Не брать в плен, уничтожать и усилить борьбу на 100 процентов Рамзан Кадыров глава Чечни

Руководитель Чечни заверил, что ВСУ за атаку на университет спецназа имени президента России Владимира Путина ждет возмездие.

Целью украинского беспилотника стал Российский университет спецназа имени Путина в Гудермесе

После атаки украинского БПЛА, которая произошла ранним утром, одно из зданий Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе загорелось. Эта атака стала первой подтвержденной в Чечне.

По словам Кадырова, в результате произошедшего никто не пострадал, а РУС продолжил свою работу. Правоохранители начали расследование.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На кадрах, снятых на месте происшествия, видны повреждения кровли здания Российского университета спецназа. Ее после атаки охватил пожар.

Политолог допустил, что целью атаки мог быть Кадыров

Российский политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале прокомментировал атаку украинского БПЛА на Чечню. Он напомнил, что расстояние от места падения беспилотника до подконтрольной киевскому режиму территории составляет 850 километров.

850 километров по прямой. И туда добрался Зеленский. Может и по Рамзану нашему теперь целиться Сергей Марков политолог

ВСУ разбудили ненависть на Кавказе

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, в свою очередь, заявил, что украинские военные атакой на Чечню разбудили ненависть на Кавказе.

«Поэтому собирать плоды этого хамства им еще придется», — предупредил российский сенатор.

По его словам, российские военные будут отвечать на атаку ВСУ так же, как отвечали на остальные действия украинской армии.