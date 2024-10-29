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15:10, 29 октября 2024Россия

Появилось видео с места удара БПЛА по университету спецназа имени Путина в Чечне

Опубликовано видео с места удара БПЛА по университету спецназа в Чечне

В сети появилось видео с места удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по Российскому университету спецназа в чеченском Гудермесе. Кадры опубликовало агентство РИА Новости.

На записи видно здание вуза с поврежденной кровлей, возле которого стоят две машины пожарных.

Как рассказал корреспондент агентства, крыша здания потушена, однако на месте продолжают работать сотрудники экстренных служб.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал виновным в атаке на республику «такое возмездие, что даже им не снилось». Ответные меры, по его словам, будут приняты в ближайшем будущем.

29 октября Кадыров впервые с начала специальной военной операции сообщил об атаке беспилотника на Чечню. По его словам, дрон ударил около 6:30 по московскому времени. В результате в здании Российского университета спецназа начался пожар. Пострадавших нет.

Сообщения о возможной атаке дронов на Чечню также появлялись в июле, однако СМИ республики опровергали их.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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