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10:51, 29 октября 2024Россия

В России отреагировали на атаку БПЛА по университету спецназа имени Путина в Чечне

Политолог Марков об атаке БПЛА по Чечне: и туда добрался Зеленский

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Расстояние от Гудермеса, где беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал здание Российского университета спецназа имени Путина, до контролируемой Украиной территории составляет около 850 километров по прямой, однако Владимир Зеленский добрался и туда. Так на атаку по Чечне отреагировал в своем Telegram-канале российский политолог Сергей Марков.

«850 километров по прямой. И туда добрался Зеленский. Может и по Рамзану нашему теперь целиться», — отметил эксперт.

Ранее появилось фото последствий удара.

Об атаке по Гудермесу стало известно утром 29 октября. Как рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров, удар был нанесен около 6:30. После удара один из пустующих корпусов загорелся.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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