В России отреагировали на атаку БПЛА по университету спецназа имени Путина в Чечне

Политолог Марков об атаке БПЛА по Чечне: и туда добрался Зеленский

Расстояние от Гудермеса, где беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал здание Российского университета спецназа имени Путина, до контролируемой Украиной территории составляет около 850 километров по прямой, однако Владимир Зеленский добрался и туда. Так на атаку по Чечне отреагировал в своем Telegram-канале российский политолог Сергей Марков.

«850 километров по прямой. И туда добрался Зеленский. Может и по Рамзану нашему теперь целиться», — отметил эксперт.

Ранее появилось фото последствий удара.

Об атаке по Гудермесу стало известно утром 29 октября. Как рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров, удар был нанесен около 6:30. После удара один из пустующих корпусов загорелся.