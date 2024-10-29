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10:28, 29 октября 2024Россия

Появилось фото последствий удара дрона по университету спецназа имени Путина в Чечне

Опубликовано фото последствий удара БПЛА по университету спецназа в Чечне

Фото: Елена Афонина / ТАСС

В сети появилось фото последствий атаки беспилотника по территории Российского университета спецназа в Чечне, который носит имя президента России Владимира Путина и располагается в Гудермесе. Его публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах виден пожар на крыше здания. И здания вырываются языки пламени и идет черный дым.

Беспилотник атаковал Чечню во вторник, 29 октября. Как сообщил глава региона Рамзан Кадыров, это произошло около 6.30 по местному времени (совпадает с московским). В результате в пустующем здании Российского университета спецназа начался пожар, его уже потушили. Никто не пострадал.

Атака дрона на Чечню — первый с начала СВО случай, когда власти республики официально сообщили о произошедшем. Данные о возможной атаке дронов появлялись летом 2024 года, однако чеченские СМИ такую информацию опровергали.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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