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02:01, 12 декабря 2024Россия

Жители Грозного сообщили о взрыве

Mash: жители Грозного сообщили о нескольких взрывах в небе над городом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Жители Грозного сообщили о нескольких взрывах в небе над городом. По данным Telegram-канала Mash, предварительно, сработали силы противовоздушной обороны (ПВО).

По данным местных жителей, взрывы прогремели примерно в 0:55, были найдены обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Официальной информации пока не поступало.

В среду, 4 декабря, стало известно о взрыве в Грозном. Он мог произойти в тот момент, когда беспилотник пытался атаковать местную казарму полка спецназа. В результате случившегося никто не пострадал.

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