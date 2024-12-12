Жители Грозного сообщили о взрыве

Mash: жители Грозного сообщили о нескольких взрывах в небе над городом

Жители Грозного сообщили о нескольких взрывах в небе над городом. По данным Telegram-канала Mash, предварительно, сработали силы противовоздушной обороны (ПВО).

По данным местных жителей, взрывы прогремели примерно в 0:55, были найдены обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Официальной информации пока не поступало.

В среду, 4 декабря, стало известно о взрыве в Грозном. Он мог произойти в тот момент, когда беспилотник пытался атаковать местную казарму полка спецназа. В результате случившегося никто не пострадал.