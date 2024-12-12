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03:21, 12 декабря 2024Россия

Кадыров подтвердил атаку беспилотника на Грозный и сообщил о четырех пострадавших

Кадыров: над зданиями спецполка полиции в Грозном сбит БПЛА, 4 бойца пострадали
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил атаку беспилотника на Грозный и сообщил о четырех пострадавших бойцах спецполка полиции.

По словам политика, дрон сбили в 00:55 над казарменными зданиями специального полка полиции имени Ахмата Кадырова. Легкие ранения получили четыре караульных, личный состав в это время находился в защищенных помещениях.

«Сдетонировавший в воздухе БПЛА повредил кровлю и выбил стекла. Упавшие фрагменты вызвали небольшой пожар, который быстро потушили», — добавил Кадыров.

Глава Чечни обвинил в атаке Украину и пригрозил ответом на фронте. По его словам, резерв из 84-х тысяч добровольцев и бойцов подразделений из Чеченской Республики готов выдвинуться на передовую по первому приказу.

Еще об одном взрыве в Грозном сообщали утром 4 декабря. Кадыров заявил, что при атаке дрона на центр Грозного есть пострадавшие.

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