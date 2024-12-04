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19:21, 4 декабря 2024Россия

Кадыров сообщил о пострадавших при атаке дрона на центр Грозного

Глава Чечни Кадыров: дрон атаковал центр Грозного, есть пострадавшие
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что при атаке дрона на центр Грозного есть пострадавшие. Об этом политик сообщил во время трансляции, доступной в его Telegram-канале.

По его словам, БПЛА задел крышу здания Полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова. Пострадавшие при атаке дрона — мирные граждане, добавил политик.

О взрыве в Грозном сообщали утром 4 декабря. Тогда Telegram-канал Baza указал, что удар мог прийтись по казарме Полка полиции специального назначения (ППСН) имени Героя России А. А. Кадырова. После этого очевидцы рассказали о громком хлопке.

До этого ВСУ уже предпринимали попытку налета на Чечню. Так, 29 октября БПЛА ударил по территории Российского университета спецназа имени В.В. Путина (РУС) в Гудермесе. Тогда в результате атаки загорелась крыша пустующего здания.

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