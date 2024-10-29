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07:19, 29 октября 2024Россия

Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ на Россию

МО: сбиты семь БПЛА над Белгородской, Брянской, Курской областями и Черным морем

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В ночь на вторник, 29 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать территорию России с помощью семи беспилотников. Подробности о ночных атаках привело Минобороны в Telegram-канале.

Там уточнили, что по России пытались ударить беспилотники самолетного типа. По два БПЛА перехватили над Белгородской, Курской и Брянской областями, еще один дрон средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Черным морем.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по по объектам на территории России. Других подробностей о ситуации там не привели.

За минувшие сутки, 28 октября, над Россией сбили 65 дрона, выпущенных со стороны Украины. ВСУ пытались атаковать Белгородскую, Брянскую, Курскую, Воронежскую, Орловскую и Липецкую области.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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