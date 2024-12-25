Причиной взрыва в торговом центре Владикавказа стало падение беспилотника

Глава Северной Осетии Меняйло: БПЛА стал причиной взрыва в ТЦ Владикавказа

Падение обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) стало причиной взрыва в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram-канале.

«По данным Министерства обороны, взрыв и пожар в торговом центре Владикавказа были вызваны падением обломков сбитого БПЛА», — сообщил руководитель региона, уточнив, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник в 8:28 по местному времени (совпадает с московским).

Как рассказал Меняйло, версию об упавшем дроне подтверждают и предварительные результаты оперативно-следственных мероприятий. Камеры торгового центра показали, что взрыв произошел извне. Сейчас, по словам главы республики, взрывотехники ищут фрагменты летательного аппарата.

Согласно данным Минобороны, беспилотники пытались атаковать ряд регионов Северного Кавказа, рассказал Меняйло. Однако официально оборонное ведомство данных об этом пока не публиковало.

Утром в среду, 25 декабря, Минобороны сообщило о ночных попытках атак Вооруженных сил Украины на регионы России, в результате которых силы ПВО перехватили почти 60 беспилотников. Под удар попали Белгородская, Воронежская, Курская, Брянская и Тамбовская области. О регионах Кавказа информации в сводке не содержалось.

Взрыв в ТЦ Владикавказа произошел утром 25 декабря, после него начался пожар. По данным МЧС, один человек не выжил, еще два пострадали. После ЧП существует угроза обрушения здания. Согласно неофициальным данным, травмы получили девять человек. После случившегося родители начали массово забирать детей из школ, сообщал Меняйло. Он призывал жителей сохранять спокойствие и не доверять непроверенной информации.