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09:26, 25 декабря 2024Россия

Стало известно об угрозе обрушения торгового центра во Владикавказе после взрыва

Shot: существует угроза обрушения ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе после взрыва
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «ЧП / Владикавказ»

Торговый центр «Алания Молл» во Владикавказе, где произошел взрыв, может обрушиться. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, из-за угрозы обрушения здания пожарные работают аккуратно и не заходят вглубь здания. Сотрудники пожарной службы уже смогли локализовать огонь на площади 900 квадратных метров.

Согласно информации Mash Gor.ю пожарные не могут попасть на крышу торгового центра, так как дверь, которая ведет туда, закрыта на замок.

Взрыв в ТЦ Владикавказа произошел утром в среду, 25 декабря. Согласно неофициальным данным, пострадали девять человек. Жертвой взрыва, как сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло, стал один человек. В качестве причины случившегося назван взрыв бытового газа.

ЖЗЛ
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