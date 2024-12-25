Стало известно об угрозе обрушения торгового центра во Владикавказе после взрыва

Shot: существует угроза обрушения ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе после взрыва

Торговый центр «Алания Молл» во Владикавказе, где произошел взрыв, может обрушиться. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, из-за угрозы обрушения здания пожарные работают аккуратно и не заходят вглубь здания. Сотрудники пожарной службы уже смогли локализовать огонь на площади 900 квадратных метров.

Согласно информации Mash Gor.ю пожарные не могут попасть на крышу торгового центра, так как дверь, которая ведет туда, закрыта на замок.

Взрыв в ТЦ Владикавказа произошел утром в среду, 25 декабря. Согласно неофициальным данным, пострадали девять человек. Жертвой взрыва, как сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло, стал один человек. В качестве причины случившегося назван взрыв бытового газа.