Стало известно о девяти пострадавших при взрыве в российском торговом центре

Shot: девять человек пострадали при взрыве в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе

Девять человек получили травмы в результате взрыва в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Других подробностей о получивших травмы не приводится. Baza, в свою очередь, уточняет, что один человек получил несовместимые с жизнью травмы. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Взрыв в торговом центре Владикавказа произошел утром в среду, 25 декабря. Предварительно, причиной случившегося стал взрыв бытового газа на четвертом этаже здания. В сети появились кадры пожара в ТЦ Северной Осетии.

На место уже выехал глава республики Сергей Меняйло. Он сообщил, что на месте происшествия работают оперативные службы, обстоятельства происшествия выясняются.