Последствия взрыва в российском торговом центре сняли на видео

Во Владикавказе засняли последствия взрыва в торговом центре «Алания Молл»

Появились кадры последствий взрыва в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе. Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах виден пожар в торговом центре. Из здания идет дым, однако каких-либо громких звуков не слышно.

Telegram-канал Shot, в свою очередь, уточнил, что причиной ЧП в торговом центре стал взрыв бытового газа, который произошел на четвертом этаже. Огонь охватил 800 квадратных метров, на месте работают сотрудники экстренных служб.

Взрыв во Владикавказе произошел утром в среду, 25 декабря. Он прогремел на втором этаже торгового центра. Пострадали, согласно неофициальным данным, девять человек.