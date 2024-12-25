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08:48, 25 декабря 2024Россия

Последствия взрыва в российском торговом центре сняли на видео

Во Владикавказе засняли последствия взрыва в торговом центре «Алания Молл»
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Появились кадры последствий взрыва в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе. Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах виден пожар в торговом центре. Из здания идет дым, однако каких-либо громких звуков не слышно.

Telegram-канал Shot, в свою очередь, уточнил, что причиной ЧП в торговом центре стал взрыв бытового газа, который произошел на четвертом этаже. Огонь охватил 800 квадратных метров, на месте работают сотрудники экстренных служб.

Взрыв во Владикавказе произошел утром в среду, 25 декабря. Он прогремел на втором этаже торгового центра. Пострадали, согласно неофициальным данным, девять человек.

ЖЗЛ
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