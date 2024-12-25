В российском торговом центре прогремел взрыв

В торговом центре во Владикавказе прогремел взрыв, в здании выбило стекла

В торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе в Северной Осетии прогремел взрыв, в здании выбило стекла. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По сведениям российского издания, к месту происшествия выехали республиканские оперативные службы. Предположительно, взрыв раздался около 8:30 на верхнем этаже здания.

В результате случившегося пострадали люди. Как утверждает Telegram-канал Shot, оказались травмированы шесть человек.

Власти Северной Осетии пока произошедшее никак не комментировали.

До этого сообщалось, что над российскими регионами сбили пять беспилотников. Тогда в Сочи раздались взрывы, в Брянской области был ранен житель.

Кроме того, два украинских дрона удалось уничтожить над Курской, по одному над Белгородской и Брянской областями.