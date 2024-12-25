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09:08, 25 декабря 2024Россия

Глава Северной Осетии сообщил о жертве взрыва в торговом центре Владикавказа

Глава Северной Осетии Меняйло: при взрыве в ТЦ «Алания Молл» не выжила женщина
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Shot

Один человек получил несовместимые с жизнью травмы в результате взрыва в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram-канале.

«Она [жертва взрыва] во время происшествия находилась внутри [торгового центра]. Состояние еще одного пострадавшего уточняется. Его забрали медики», — сообщил Меняйло.

Территория близ торгового центра, по его словам, оцеплена, на месте происшествия работает следственная группа. Специалисты осматривают помещения на предмет очагов возгораний и ищут людей, которые могут находиться внутри.

Взрыв в ТЦ Владикавказа произошел утром в среду, 25 декабря. Согласно неофициальным данным, пострадали девять человек. В «Алании Молл», предварительно, на верхнем этаже здания взорвался бытовой газ. Глава Северной Осетии уже выехал на место происшествия.

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