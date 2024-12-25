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09:05, 25 декабря 2024Россия

Власти Северной Осетии отреагировали на взрыв в ТЦ

Глава Северной Осетии Меняйло выехал на место взрыва в ТЦ во Владикавказе
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «ЧП / Владикавказ»

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло выехал на место взрыва в торговом центре (ТЦ) «Алания Молл» во Владикавказе. Свою реакцию на случившееся он опубликовал в Telegram-канале.

Глава республики заверил, что на месте инцидента был развернут оперативный штаб. По словам Меняйло, правоохранители и спасатели приступили к работе.

«Сейчас мы выясняем обстоятельства происшедшего. Буду держать в курсе», — подчеркнул глава Северной Осетии.

О взрыве в ТЦ во Владикавказе стало известно утром в среду, 25 декабря. Он прогремел на верхнем этаже здания.

По неофициальным данным, в результате случившегося пострадали девять человек. В Telegram-каналах пишут, что взрыв унес жизнь 57-летней женщины, которая работала в «Алании Молл» уборщицей. Место инцидента было оцеплено силовиками.

ЖЗЛ
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