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09:01, 25 декабря 2024Россия

Названа версия причины взрыва в российском торговом центре

Shot: взрыв бытового газа произошел в торговом центре во Владикавказе
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «ЧП / Владикавказ»

Во Владикавказе в торговом центре «Алания Молл», предварительно, произошел взрыв бытового газа. Версию причины взрыва в российском городе назвал Shot в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, взрыв бытового газа произошел на четвертом этаже здания. Огонь охватил 800 квадратных метров.

На место происшествия уже выехали экстренные службы, а также глава республики Сергей Меняйло.

О взрыве в торговом центре в российском городе стало известно утром в среду, 25 декабря. В сети распространились кадры пожара в ТЦ Северной Осетии. По последним данным, пострадали девять человек.

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