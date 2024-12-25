Названа версия причины взрыва в российском торговом центре

Shot: взрыв бытового газа произошел в торговом центре во Владикавказе

Во Владикавказе в торговом центре «Алания Молл», предварительно, произошел взрыв бытового газа. Версию причины взрыва в российском городе назвал Shot в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, взрыв бытового газа произошел на четвертом этаже здания. Огонь охватил 800 квадратных метров.

На место происшествия уже выехали экстренные службы, а также глава республики Сергей Меняйло.

О взрыве в торговом центре в российском городе стало известно утром в среду, 25 декабря. В сети распространились кадры пожара в ТЦ Северной Осетии. По последним данным, пострадали девять человек.