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10:33, 25 декабря 2024Россия

Родители начали массово забирать детей из школ после взрыва в ТЦ во Владикавказе

Глава Северной Осетии Меняйло: родители стали массово забирать детей из школ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Сергей Меняйло

Сергей Меняйло . Фото: Вячеслав Прокофьев / Пресс-служба президента РФ / ТАСС

После взрыва в торговом центре (ТЦ) «Алания Молл» во Владикавказе родители начали массово забирать детей из школ и детских садов республики. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram-канале.

«Поступает информация, что жители республики массово забирают детей из школ, детских садов. Прошу не поддаваться панике и не доверять непроверенной информаци», — написал Меняйло.

Глава республики заверил, что на территории региона не произошло никаких других чрезвычайных происшествий, кроме взрыва в торговом центре. По его словам, версия со взрывом системы подачи газа исключена, так как здание не было газифицировано.

Причины случившегося устанавливаются. Глава Северной Осетии заверил, что проинформирует жителей о результатах работы оперативно-следственной группы.

Взрыв в ТЦ во Владикавказе произошел утром в среду, 25 декабря, после него в здании начался пожар. По информации МЧС, два человека пострадали, еще один получил несовместимые с жизнью травмы. Здание после ЧП может обрушиться, поэтому пожарные не заходят вглубь здания. Согласно неофициальным данным, пострадали девять человек. По одной из версий, причиной случившегося стал взрыв газа.

После взрыва появилась неофициальная информация, согласно которой беспилотный летательный аппарат мог атаковать владикавказскую телевышку в Северной Осетии. Глава республики при этом опроверг эти данные и призвал жителей не реагировать на провокации.

ЖЗЛ
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