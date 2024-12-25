Стало известно о возможной атаке БПЛА на российскую телевышку

Shot: БПЛА попытался атаковать владикавказскую телевышку в Северной Осетии

Беспилотный летательнвй аппарат (БПЛА) мог атаковать владикавказскую телевышку в Северной Осетии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, удар беспилотника мог произойти в районе улицы Осетинская Горка во Владикавказе. Тогда же канал добавил, что информация о пострадавших выясняется.

При этом глава Северной Осетии Сергей Меняйло отметил, что данные о взрыве в районе телевышки не подтверждаются. На фоне этого он настоял на том, чтобы в сети не распространялись фейки, и призвал людей не реагировать на провокации.

Утром 25 декабря в торговом центре (ТЦ) Владикавказа произошел мощный взрыв. Уже известно о девяти пострадавших.

Причиной мог стал взрыв бытового газа на четвертом этаже здания. Позже в сети также появились кадры пожара в торговом центре «Алания Молл».