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09:19, 25 декабря 2024Россия

Стало известно о возможной атаке БПЛА на российскую телевышку

Shot: БПЛА попытался атаковать владикавказскую телевышку в Северной Осетии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Беспилотный летательнвй аппарат (БПЛА) мог атаковать владикавказскую телевышку в Северной Осетии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, удар беспилотника мог произойти в районе улицы Осетинская Горка во Владикавказе. Тогда же канал добавил, что информация о пострадавших выясняется.

При этом глава Северной Осетии Сергей Меняйло отметил, что данные о взрыве в районе телевышки не подтверждаются. На фоне этого он настоял на том, чтобы в сети не распространялись фейки, и призвал людей не реагировать на провокации.

Утром 25 декабря в торговом центре (ТЦ) Владикавказа произошел мощный взрыв. Уже известно о девяти пострадавших.

Причиной мог стал взрыв бытового газа на четвертом этаже здания. Позже в сети также появились кадры пожара в торговом центре «Алания Молл».

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