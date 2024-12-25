Украинские войска впервые атаковали Ингушетию, дрон упал в одном из городов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые атаковали Ингушетию. О падении беспилотника на территории города Малгобека сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов в Telegram.

25 декабря очевидцы сообщили о прогремевшем недалеко от города взрыве. При этом предварительной версией случившегося также было названо падение дрона.

По словам Калиматова, пострадавших и разрушений нет. На месте падения беспилотника работают сотрудники экстренных служб. В связи с этим он попросил жителей республики сохранять спокойствие.

Также 25 декабря стало известно о звуках взрывов в Чечне. Тогда же поступила информация о крушении в Казахстане направлявшегося в Грозный авиарейса.