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10:24, 25 декабря 2024Россия

ВСУ впервые атаковали Ингушетию

Украинские войска впервые атаковали Ингушетию, дрон упал в одном из городов
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые атаковали Ингушетию. О падении беспилотника на территории города Малгобека сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов в Telegram.

25 декабря очевидцы сообщили о прогремевшем недалеко от города взрыве. При этом предварительной версией случившегося также было названо падение дрона.

По словам Калиматова, пострадавших и разрушений нет. На месте падения беспилотника работают сотрудники экстренных служб. В связи с этим он попросил жителей республики сохранять спокойствие.

Также 25 декабря стало известно о звуках взрывов в Чечне. Тогда же поступила информация о крушении в Казахстане направлявшегося в Грозный авиарейса.

ЖЗЛ
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